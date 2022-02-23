Ukrayna'da devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıya uğradı - Son Dakika
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Ukrayna'da devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıya uğradı

23.02.2022 18:44
Ukrayna'da devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıya uğradı

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında Ukrayna devletine büyük ölçekli siber saldırı başladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun sitelerine erişimde sorun yaşandığını aktaran Fedorov, Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya"nın ise saldırının üstesinden geldiğini ve sorunsuz çalıştığını kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı, geri dönüşüm, Hükümet, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna'da devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıya uğradı - Son Dakika
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