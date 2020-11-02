Ukrayna'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı - Son Dakika

Ukrayna'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı

02.11.2020 15:55

Ukrayna'nın Lviv şehrinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, ağaca çarparak durabildi.

Ukrayna'nın Lviv şehrinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, ağaca çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Lviv kentinde bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce metrelerce sürüklendi. Sürücü, daha sonra yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç ise kullanılamaz hale geldi. - LVİV

Ukrayna'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı

Ukrayna, Lviv, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı - Son Dakika


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