Ukrayna'da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi

Ukrayna'da dünyaya geldikten 8 gün sonra hayatını kaybeden siyam ikizlerinin fotoğrafları ilk kez paylaşıldı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde 28 Eylül'de siyam ikizi kız bebekler doğdu. Tek vücuda, iki kafaya ve tek bir kalbe sahip olan siyam ikizleri, suni solunum cihazıyla 8 gün yaşama tutunabildi.

Anna ve Mariya isimleri verilen siyam ikizlerinin ailesinin ve doktorların katıldığı televizyon programında, bebeklerin doğumdan üç gün sonra çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Siyam ikizlerinin anne karnında teşhis edildiği, ancak annenin, doktorların tavsiyesine rağmen gebeliğin sonlandırılması teklifini reddettiği belirtildi.

Ukrayna'da daha önce, en son 2012 yılında siyam ikizleri dünyaya gelmiş, kız bebekler doğumdan 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.