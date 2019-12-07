Ukrayna'da donarak ölen Türk Adıyaman'da defnedildi

Ukrayna'da donarak hayatını kaybeden ve Türk devletinin girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Rüstem Avşar'ın (47) cenazesi memleketi Adıyaman'da defnedildi.



Önceki gün Ukrayna'da etkili olan soğuk havalar 1 Türk vatandaşının ölümüne neden oldu. Ülkenin batısında bulunan Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar'ın cenazesi Türk Devletinin devreye girmesiyle adli tıp işlemlerinin ardından önce İstanbul'a oradan da Adıyaman'a getirildi.



Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Rüstem Avşar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.



Fırıncılık yaptığı öğrenilen Rüstem Avşar, geçtiğimiz aylarda 16 yaşındaki kızı Anastasia Avşar'ı ayrıldığı Ukraynalı eşine bırakmak için gittiği ve burada donarak öldüğü öğrenildi. - ADIYAMAN