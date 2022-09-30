Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere - Son Dakika
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Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere

30.09.2022 17:42
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere

Ukrayna'da Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Ukrayna'da Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liman bölgesindeki tüm lojistik rotaları kontrol altında tuttuklarını belirtti.

Çerevatiy, "Rus birliklerinin Liman bölgesindeki kuşatmasını tamamlamaya yönelik tedbirler devam ediyor. Hemen hemen tüm lojistik rotalar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşli kontrolü altında." dedi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 29 Eylül akşamı Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerini kuşatmak üzere olduğu ve Ruslar takviye almazsa şehrin Ukrayna kontrolüne geçebileceği öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere - Son Dakika

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