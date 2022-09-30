Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 29 Eylül akşamı Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerini kuşatmak üzere olduğu ve Ruslar takviye almazsa şehrin Ukrayna kontrolüne geçebileceği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.