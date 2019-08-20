Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da durdurulan aracın kaputunda patlayıcı bulundu
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Ukrayna'da durdurulan aracın kaputunda patlayıcı bulundu

1 saat önce

Ukrayna'da 'trafik kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle durdurulan bir araçta el bombası ve TNT patlayıcı bulundu.

Ukrayna'da durdurulan aracın kaputunda patlayıcı bulundu, System.String[]
Ukrayna'da 'trafik kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle durdurulan bir araçta el bombası ve TNT patlayıcı bulundu.
Olay, Dnipropetrovsk bölgesinde meydana geldi. Yerle medyada yer alan habere göre, devriye polisi Mira Caddesi'nde bir aracı 'trafik kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle durdurdu. Araçta arama gerçekleştiren polisler sürücü koltuğunun altında RGD-5 tipi el bombası buldu. Bunun üzerine aracın sürücüsü kaputun altında TNT patlayıcı olduğunu polislere itiraf etti. Polis, olay yerine inceleme ve bomba imha ekibini çağırdı. Aracı inceleyen ekip, araçta bulunan patlayıcılara el koydu.
Ayrıca, aracın sürücüsünün daha önce hüküm giydiği belirtildi.


Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
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