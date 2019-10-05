Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali
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Ukrayna'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali

1 saat önce

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a giden bir kargo uçağının, dün sabah Ukrayna'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.

Ukrayna'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali, System.String[]
İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a giden bir kargo uçağının, dün sabah Ukrayna'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Ukraine Air Alliance şirketinin Vigo-İstanbul uçuşunu yapan UKL4050 sefer sayılı kargo uçağının, dün sabah Lviv şehrine bağlı Sikilniki köyü yakınlarında düştüğünü, uçakta bulunan 8 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yakıt ikmali için Lviv Danylo Halytskyi Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısı kopan AN-12 tipi kargo uçağının, havaalanına 13,7 kilometre mesafede radardan kaybolduğu bildirildi. Bir mezarlığın ve yerleşim bölgesinin yakınlarındaki ağaçlık ve çalılık alana düşen uçağın enkazına pistin 1,5 kilometre yakınında ulaşıldığı kaydedildi.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Lavrenyuk, uçağın pilot hatası ve yakıt yetersizliği nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulduğunu, olumsuz hava şartlarının kazaya etkisi olduğunun düşünülmediğini açıkladı.

ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Lviv Havaalanı basın servisi, düşen uçakta pilot Vitaliy Stepanenko, pilot yardımcısı İgor Mayevskiy, seyrüseferci Yuriy Kumenko, uçuş mühendisi İgor Zavadyuk ve telsiz operatörü Vladimir Kirilenko'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada yaralanan 3 kişiden 1'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Düşen uçağın 51 yıllık olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.


Ukrayna, Pilot, Vigo, Lviv, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
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