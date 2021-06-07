BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında 3 gün sürecek duruşmalar başladı - Son Dakika

Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve 1 Ukraynalının yargılandığı davada esasa ilişkin duruşmalar başladı.

Hollanda'nın Schiphol şehrindeki yüksek güvenlikli mahkemede, Mart 2020'de başlayan hazırlık duruşmalarının ardından bugün itibarıyla delillerin tartışıldığı esasa ilişkin 3 gün sürecek duruşmalara geçildi.

3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin gıyabi yargılandığı davada, sadece sanık Oleg Poelatov avukatı aracılığıyla duruşmada temsil edildi.

Poelatov'un avukatı Sabine Ten Doesschate müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Doesschate, Poelatov'un Buk füzesinin Ukrayna'ya taşınmasında, ateşlenmesinde ve uçağın düşürülmesinde rol almadığını kaydetti.

Dosyada 65 bin sayfa belge olduğunu belirten Doesschate, mahkemeden dosyaların tamamına erişim verilmesi ve incelenmesi için süre verilmesini talep etti.

Hollanda Savcılığının açtığı davada Poelatov'un yanı sıra Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko bulunuyor.

Delillerin mahkeme huzurunda incelendiği duruşmalara yarın devam edilecek.

298 kişi hayatını kaybetmişti

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna- Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.

"MH17 uçağı Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğu"

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

JIT'ten yapılan açıklamada, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'tan Ukrayna'ya doğru yol aldığı konvoyda bulunan bir füzenin, uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiğine dikkat çekilmişti.