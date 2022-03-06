Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı - Son Dakika
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Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı

06.03.2022 22:12
Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı

Ukrayna'nın Harkov kentinde düşürülen Rus savaş uçağının 2 pilotundan birinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, kurtulan diğer pilotun görülmesi durumunda halkın Ukrayna ordusuna bilgi vermesi istendi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde düşürülen Rus savaş uçağının 2 pilotundan birinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, kurtulan diğer pilotun görülmesi durumunda halkın Ukrayna ordusuna bilgi vermesi istendi.

Ukrayna'nın Harkov kentine bağlı Kulynychi'de düşürülen Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağına dair açıklama yapan Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, 2 pilottan 1'inin hayatını kaybettiğini diğerinin ise saldırıdan sağ kurtulduğunu aktardı. Sinegubov, "Düşman uçağının pilotu kendisini fırlatamadı ve olay yerinde öldü. Uçak, Kulynychi bölgesinde düştü. Harkov hava savunma kuvvetleri bugün verimli bir gün geçirdi" dedi.

Fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan paraşütüyle atlayan pilotun kayıplara karıştığını belirten Sinegubov, "Pilotun nerede olduğuna dair bilgi var ise derhal güvenlik güçlerine bilgi verilmesi talep ediliyor. Silahı olanlar pilotları kendi başlarına alıkoyabilir" dedi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı - Son Dakika


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