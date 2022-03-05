Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı - Son Dakika
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Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

05.03.2022 16:52

- Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı.

- Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı.

Ukrayna'nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı. Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı. Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı
Ukrayna'da düşürülen uçağın pilotu halk tarafından yakalandı

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Ukrayna, Pilot, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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