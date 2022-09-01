Odessa'da mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Odessa'da mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi

01.09.2022 21:51
Odessa'da mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi

Ukrayna'da eğitim döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 1 Eylül günü kapsamında Odessa'daki sığınakta mülteci çocuklarla etkinlik düzenlendi.

Ukrayna'da eğitim döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 1 Eylül günü kapsamında Odessa'daki sığınakta mülteci çocuklarla etkinlik düzenlendi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZINDA KORKUTAN ANLAR: GEMİ KARAYA OTURDU (1) İSTANBUL-İSTANBUL BOĞAZINDA KORKUTAN ANLAR: GEMİ KARAYA OTURDU (1) Çin Ticaret Bakanlığı: Ülkedeki Günlük İhtiyaç Temini Genel Olarak Yeterli Çin Ticaret Bakanlığı: Ülkedeki Günlük İhtiyaç Temini Genel Olarak Yeterli Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Ukrayna, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odessa'da mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:53 İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 21:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Odessa'da mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement