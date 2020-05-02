Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü - Son Dakika

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü 2 ölü

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası uçağın alev aldığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Grumman American AA-5 tipi küçük uçak, Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Slobozhansky kasabasındaki bir tarlaya dün yerel saatle 16.30 sıralarında düştü. Düşen uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği, kazanın ardından uçağın ise yandığı ifade edildi. Uçağın düştüğü noktaya sevk edilen acil yardım ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak iki kişinin cansız bedeni uçaktan çıkarıldı.