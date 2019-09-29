Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da elektronik ehliyetler çıkacak
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Ukrayna'da elektronik ehliyetler çıkacak

1 saat önce

Ukrayna'da elektronik ehliyet ve öğrenci kimlik kartlarının kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Ukrayna'da elektronik ehliyetler çıkacak, System.String[]

Ukrayna'da elektronik ehliyet ve öğrenci kimlik kartlarının kullanılmaya başlanacağı belirtildi.


Ukrayna'da Dijital Dönüşümden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mihail Fedorov, elektronik ehliyet ve öğrenci kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Mobil cihazlar üzerinden, QR kod ile çalışacak sistemin zamanla plastik kartların yerini almasını beklediklerini ifade eden Fedorov, "Şu anda dijital ehliyet ve dijital öğrenci kimlik kartları üzerinde çalışıyoruz. Yakında, plastik kartlarla aynı geçerliliğe sahip, insanların üzerlerinde ehliyetlerinin bulunmadığı durumlarda ceza yemelerini engelleyecek bir uygulama olacak" diye konuştu.


Polislerin yüzde 30'unda tablet türü bilgisayarlar bulunduğunu ifade eden Fedorov, "Bu şekilde QR kodunu tarayabilir ve veritabanına bağlanarak kimliği sorgulayabilirler. Tabletlerin bulunmadığı köylerde ise aynı şekilde, polis kimliği kontrol etmek için merkezden sorgulama yapabilecek" dedi. - KİEV

Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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