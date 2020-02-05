Ukrayna'da eli silahlı şahıs alışveriş merkezini birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da eli silahlı şahıs alışveriş merkezini birbirine kattı - Son Dakika

Ukrayna'da eli silahlı şahıs alışveriş merkezini birbirine kattı

6 saat önce

Ukrayna'da bir alışveriş merkezinde eli silahlı şahıs ortalığa ateş açarak AVM'yi birbirine kattı.

Ukrayna'da eli silahlı şahıs alışveriş merkezini birbirine kattı, System.String[]

Ukrayna'da bir alışveriş merkezinde eli silahlı şahıs ortalığa ateş açarak AVM'yi birbirine kattı.


Ukrayna'nın Lviv şehrinde bulunan Forum Lviv isimli alışveriş merkezine giren eli silahlı şahıs, vatandaşların üzerine doğru ateş açarak ortalığı birbirine kattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre eli silahlı şahıs, Forum Lviv isimli alışveriş merkezine elinde silahıyla girdi ve oturan vatandaşların ayaklarına doğru ateş açmaya başladı. Şahsın olayın hemen ardından Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi ekiplerince apar topar gözaltına alındığı duyuruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.


Lviv Şehir Konseyi Milletvekili İgor Zinkeviç tarafından yapılan açıklamada, şahsın sevgilisiyle yaşadığı problemlerden dolayı böyle bir şey yaptığı ifade edildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, şahıs hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun 296. maddesi gereğince işlem yapıldığı duyuruldu. - KİEV

Ukrayna, Lviv, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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