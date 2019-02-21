Ukrayna'da En Çok Türkler Çalışıyor
36 dakika önce
UKRAYNA Devlet İstihdam Servisi verilerine göre, 2018 yılında Ukrayna'da 2 bin 963 Türk vatandaşı çalışma izniyle çalıştı.
UKRAYNA Devlet İstihdam Servisi verilerine göre, 2018 yılında Ukrayna
'da 2 bin 963 Türk vatandaşı çalışma izniyle çalıştı. 2018 yılı itibarıyla Ukrayna'da geçici çalışma izni olan bin 599 Rusya
, 966 Çin
, 886 Belarus
, 706 Azerbaycan
, 682 Polonya
, 606 İsrail
, 520 ABD
, 499 Hindistan
vatandaşı bulunuyor. Ülkede geçen sene çalışma izni alarak çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısı 6 bin 723.
20 BİN TÜRK İKAMET EDİYOR
Ukrayna'da yabancıların en fazla çalıştığı sektörler ticaret ve tamir (yüzde 23), sanayi (yüzde 18), bilgi ve telekomünikasyon (yüzde 14), bilim (yüzde 13) ve inşaat (yüzde 8). Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
, Ukraynada ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:45
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