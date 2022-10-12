Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Dnipropetrovsk'ta bulunan Dnipro kentinde Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda çok sayıda ev zarar gördü. Evleri zarar görenler bir yandan saldırının dehşetini unutmaya bir yandan da evlerinde oluşan hasarı onarmaya çalışıyor. Dün gerçekleştirilen saldırıda Kalynova Caddesi üzerinde bulunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne ait eski iletişim merkezi büyük zarar gördü. Ukrayna kaynakları, Rus güçlerince şehre yönelik düzenlenen roket saldırılarında ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Rus güçleri, 10 Eylül'de Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamikaze İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesine gaz, elektrik ve su verilemiyor.