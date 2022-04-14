Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

14.04.2022 15:58

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden Çernigiv'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden Çernigiv'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, iş makineleri ve özel kesiciler yardımıyla yıkıntıları temizlemeye çalışıyor. Savaşın bütün şiddetine rağmen Çernigiv'i terk etmeyen bazı Ukraynalılar da arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla boş kaplarına kuyulardan temiz su doldurma şansına sahip oldu.

Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

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Arama Kurtarma, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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