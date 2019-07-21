Ukrayna'da erken seçimin galibi Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
55 dakika önce
Ukrayna'da yapılan erken genel seçimleri, üç ay önce devlet başkanı seçilen ve ilk icraatı meclisi feshetmek olan eski komedyen Vladimir Zelenskiy önde tamamladı. Sandık çıkış anketlerine göre Zelenskiy'nin “Halkın Hizmetkarı” partisi yüzde 44'lük oy oranıyla çoğunluğu elde etti.
Ukrayna
'da yapılan erken genel seçimleri, üç ay önce devlet başkanı seçilen ve ilk icraatı meclisi feshetmek olan eski komedyen Vladimir Zelenskiy önde tamamladı.
Sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Halkın Hizmetkarı" partisi yüzde 44'lük oy oranıyla çoğunluğu elde etti ancak hükümeti kurmak için koalisyon ortağına ihtiyacı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:52
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