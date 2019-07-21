Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da erken seçimin galibi Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
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Ukrayna'da erken seçimin galibi Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

55 dakika önce

Ukrayna'da yapılan erken genel seçimleri, üç ay önce devlet başkanı seçilen ve ilk icraatı meclisi feshetmek olan eski komedyen Vladimir Zelenskiy önde tamamladı. Sandık çıkış anketlerine göre Zelenskiy'nin “Halkın Hizmetkarı” partisi yüzde 44'lük oy oranıyla çoğunluğu elde etti.

Ukrayna'da erken seçimin galibi Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, System.String[]
Ukrayna'da yapılan erken genel seçimleri, üç ay önce devlet başkanı seçilen ve ilk icraatı meclisi feshetmek olan eski komedyen Vladimir Zelenskiy önde tamamladı.

Sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Halkın Hizmetkarı" partisi yüzde 44'lük oy oranıyla çoğunluğu elde etti ancak hükümeti kurmak için koalisyon ortağına ihtiyacı olacak.
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Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:52 
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