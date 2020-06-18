muhabirine yapılan açıklamada, Kiev 'in merkezindeki evinde Ukraynalı eşiyle tartışan Türk vatandaşı Suat.Y.?nin (34), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Çiftin olay sırasında evde tek çocukları ile birlikte olduğu, yapılan açıklamada, olayla ilgili 'kasten öldürme' maddesinden dava açıldığı, ayrıca intihar şüphesiyle ek soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

'DUMBBELL İLE BAŞINA VURDU' İDDİASI

Ukrayna medyasının iddiasına göre ise, Suat.Y.?nin tartışma sırasında eşinin başına dumbbell ile vurduğu, ardından aşağı atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYDU

Olayın yaşandığı Yevgena Konovaltsya Caddesi, 44 adresindeki apartmanın yöneticisi Tatyana Zamihovskaya, DHA 'ya yaptığı açıklamada, 15 Haziran günü yerel saat ile 05.00 sularında apartman sakinlerinin kadın çığlıkları duyduklarını, ardından Suat.Y.?nin 11'inci kattan düşerek hayatını kaybettiğini anlattı. Tartışma esnasında çiftin 4-5 yaşlarındaki erkek çocuğunun da evde olduğunu belirten Zamihovskaya, polis ekipleri ile Suat.Y.?nin Nadejda isimli eşinin anne ve babasının kısa süre içinde olay yerine intikal ettiklerini belirtti. Gelen sesler üzerine apartmanın önüne gittiğini ve Suat.Y.?nin cansız bedeniyle karşılaştığını anlatan Zamihovskaya, 'Hayatını kaybeden gencin bacağında ve kollarında yara izleri vardı. Eşinin ise sağlık durumu iyiydi ve polislerle birlikte yaklaşık 1 saat dairede kaldıktan sonra apartmandan çıktı. Bilinci yerindeydi, alnında bir yara bandı vardı' dedi.

?SAKİN BİRİYDİ, HEP AİLESİNİN YANINDAYDI?

DHA'nın görüştüğü apartman görevlileri ise S.Y.?nin sakin biri olduğunu, sık sık ailesiyle birlikte gezintiye çıktığını anlatarak, 'Hepimiz şoke olduk. Böyle bir şey olabileceği hiçbirimizin aklına gelmezdi' diye konuştu. Görevliler, olay günü çiftin evine apartman dışından kimsenin gelmediğini, S.Y.?nin olaydan kısa süre önce apartmanın yakınındaki markette kahve içtikten sonra evine döndüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Suat.Y.?nin cenazesinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiği belirtildi.

- Kerem