Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi - Son Dakika

Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi

Ukrayna'nın Herson ilinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ukrayna'nın Herson ilinde 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Herson iline bağlı Nova Kahovka şehrinde 5 katlı bir apartmanda dün yangın çıktı. Yangının kısa sürede yayılmasıyla binanın çatısı alevlere teslim olurken, 2 bin metrekarelik alan kül oldu. Olayda yaralanan kimse olmazken, binadakiler tahliye edildi.

'EŞİYLE TARTIŞAN ADAM DAİRESİNİ YAKTI'

Sosyal medyada olayı anlatan bir apartman sakini, yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığını ileri sürdü. Ukrayna polisi ise yangına neden olduğundan şüphelenilen 38 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

----

GÖRÜNTÜ

Yanan binanın görüntüsü


Ukrayna, Herson, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

16:35 Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz 16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
18:25
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
17:06
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
16:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 18:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]