Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı

02.05.2022 14:01
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı

Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinden kaçan 27 yaşındaki anne Albina Leontieva, iki çocuğuyla Türkiye'ye geldi.

RUSYA- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinden kaçan 27 yaşındaki anne Albina Leontieva, iki çocuğuyla Türkiye'ye geldi. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, "Daha önce Türkiye'ye tatil için geliyorduk. Şimdi ise sığınmak için geldik. Artık orada bir evimiz yok" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Albina Leontieva'nın ailesiyle birlikte yaşadığı ev, Rusya'nın kenti bombalaması nedeniyle yerle bir oldu. Leontieva ve iki çocuğu ise sığınakta oldukları için kurtuldu. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, bir arkadaşı aracılığıyla Denizli'ye gelmeye karar verdi. Ülkesindeki savaştan kaçan Leontieva, üç gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yaparak Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bir çatı katına yerleşen Leontieva ve iki çocuğu yaşam mücadelesi veriyor.

'YAŞADIĞIMIZ BİNA YERLE BİR OLDU'Yaşadıkları apartmana bomba isabet ettiğini anlatan Leontieva, "Sığınaklarda olduğumuz için hayatımız kurtuldu. Yaşadığımız bina yerle bir oldu. Orada herkes evini, işini kaybetti. Ben de oğullarım 2 yaşındaki Gozdey ve 6 yaşındaki Matvey'i alarak Türkiye'ye sığındım. Daha önce Türkiye'ye tatil için geliyorduk. Şimdi ise sığınmak için geldik. Artık orada bir evimiz yok. Önemli olan çocuklarımın burada güvende olması" dedi.'UKRAYNA'DA HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK'Biriktirdikleri parayla çatı katını satın aldıklarını ve burada ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Leontieva, "Burada ikinci el mobilya satın aldım. Bütçem yettiği kadar eşya almaya çalıştım. Birkaç tabak, kaşık, çatal alabildim. Çocuklarıma bir yatak, kendime bir yatak, masa ve sandalye alabildim. Güvenliğimiz için şimdilik burada yaşamaya başladık. Ukrayna'da her şeyimizi kaybettik. Eşimde orada Rus güçlerine karşı savaşıyor. Bizi buraya gönderdi. Güvende olmamızı istedi. Orada savaş sadece askerler arasında değil. Ruslar çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin herkesi öldürdüler. Her yeri yok ettiler. Onlar savaşmaya değil Ukrayna halkının yaşamlarını bozmaya gelmişler. Önlerine çıkan herkesi öldürmek istiyorlar. Orada her yer bombalarla yerle bir oldu. Çocuklarım da sürekli babalarını soruyor. Savaşın ne olduğunu bilmiyorlar. Arada bir eşimle telefonla konuşabiliyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
YORUMLAR
500
Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil Son dakika haberi! İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor Son dakika haberi! İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor

Denizli, Ukrayna, Türkiye, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement