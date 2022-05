Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı - Son Dakika

RUSYA- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinden kaçan 27 yaşındaki anne Albina Leontieva, iki çocuğuyla Türkiye'ye geldi. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, "Daha önce Türkiye'ye tatil için geliyorduk. Şimdi ise sığınmak için geldik. Artık orada bir evimiz yok" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Albina Leontieva'nın ailesiyle birlikte yaşadığı ev, Rusya'nın kenti bombalaması nedeniyle yerle bir oldu. Leontieva ve iki çocuğu ise sığınakta oldukları için kurtuldu. Eşi asker olan ve Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşan Leontieva, bir arkadaşı aracılığıyla Denizli'ye gelmeye karar verdi. Ülkesindeki savaştan kaçan Leontieva, üç gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye giriş yaparak Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bir çatı katına yerleşen Leontieva ve iki çocuğu yaşam mücadelesi veriyor.

'YAŞADIĞIMIZ BİNA YERLE BİR OLDU'Yaşadıkları apartmana bomba isabet ettiğini anlatan Leontieva, "Sığınaklarda olduğumuz için hayatımız kurtuldu. Yaşadığımız bina yerle bir oldu. Orada herkes evini, işini kaybetti. Ben de oğullarım 2 yaşındaki Gozdey ve 6 yaşındaki Matvey'i alarak Türkiye'ye sığındım. Daha önce Türkiye'ye tatil için geliyorduk. Şimdi ise sığınmak için geldik. Artık orada bir evimiz yok. Önemli olan çocuklarımın burada güvende olması" dedi.'UKRAYNA'DA HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK'Biriktirdikleri parayla çatı katını satın aldıklarını ve burada ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Leontieva, "Burada ikinci el mobilya satın aldım. Bütçem yettiği kadar eşya almaya çalıştım. Birkaç tabak, kaşık, çatal alabildim. Çocuklarıma bir yatak, kendime bir yatak, masa ve sandalye alabildim. Güvenliğimiz için şimdilik burada yaşamaya başladık. Ukrayna'da her şeyimizi kaybettik. Eşimde orada Rus güçlerine karşı savaşıyor. Bizi buraya gönderdi. Güvende olmamızı istedi. Orada savaş sadece askerler arasında değil. Ruslar çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin herkesi öldürdüler. Her yeri yok ettiler. Onlar savaşmaya değil Ukrayna halkının yaşamlarını bozmaya gelmişler. Önlerine çıkan herkesi öldürmek istiyorlar. Orada her yer bombalarla yerle bir oldu. Çocuklarım da sürekli babalarını soruyor. Savaşın ne olduğunu bilmiyorlar. Arada bir eşimle telefonla konuşabiliyoruz" diye konuştu.