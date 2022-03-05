Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

05.03.2022 10:49
Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yaşayan Gülhan Kardiyen ve Ahmet İkiz de savaştan kaçarak ülkeye dönenler arasına yer alıyor.

Kardiyen, AA muhabirine, bombalamanın başlamasıyla her şeyi bırakıp Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Geldikleri bölgede durumun çok sıkıntılı olduğunu, sürekli top atışı ve bomba seslerinin duyulduğunu anlatan Kardiyen şöyle konuştu:

"Özellikle kenar mahallelerde çok fazla çatışma sesleri duyulmaya başlandı. İnsanlar korku içerisinde. Yapılan çağrılara rağmen insanlar sığınaklardan çıkmak istemiyor. Gece yatıyorduk evde. Bombardımanın başlamasıyla sirenler çalmaya başladı. Bir bomba düştü, yataktan kendimi zor attım, hanımı aşağı çektim. Hemen sığınaklara gittik."

Kardiyen, akrabaları ve bazı arkadaşlarının sığınaklardan çıkamadıkları için Ukrayna'da kaldıklarını, ilk fırsatta onların da Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Odessa'dan gelen Ahmet İkiz ise gerek tahliye sürecinde gerekse yolculuk boyunca Türk konsolosluklarından büyük yardım gördüklerini belirtti.

Ukrayna'da bazı bölgelerin tamamen işgal edildiğini anlatan İkiz, "Biz gelmeden Odessa diğer şehirlere göre daha sakindi. Sadece sinir bozucu şey günde 3-4 defa sirenlerin çalmasıydı. Biz geldikten sonra saldırılar şiddetini artırmaya başlamış. Bazı kentler kuşatıldı." dedi.

Ukrayna'da kalan insanların birbirine çok yardımcı olduğunu, birlik ve dayanışmanın kentte en üst seviyeye çıktığını anlatan İkiz, savaşın en kısa sürede bitmesini diledi.

YORUMLAR
500

Ukrayna, Bomba, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement