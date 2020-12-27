Evkaf Vakfı ile Hasene Vakfı yemek dağıttı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Evkaf Vakfı ve Hasene Vakfı ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtım kampanyası düzenledi.

Kiev'de Bağımsızlık Meydan'ında gerçekleşen etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel ambalajlı kutularda 1000 paket yemek dağıtıldı.

Hasene Vakfı Ukrayna temsilcisi Nami Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu olarak her yıl din ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara bir sıcak yemek dağıtım programı yaptıklarını ve bu kapsamda Ukrayna'da bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Evkaf Vakfı Koordinatörü Elvin Kadirov ise bu etkinliğin Kiev'de ilk defa gerçekleştiğini ancak her sene düzenli olarak Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.