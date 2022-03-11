Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

11.03.2022 15:02
Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

Ukraynalı Kateryna Masliuk ile 21 Ocak'ta evlenen ve savaş nedeniyle bir süre bu ülkeden çıkamayan Buğra Zülkadir, Türk yetkililerinin girişimleriyle Romanya sınırından eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın sevincini yaşıyor.

Ukraynalı Kateryna Masliuk ile 21 Ocak'ta evlenen ve savaş nedeniyle bir süre bu ülkeden çıkamayan Buğra Zülkadir, Türk yetkililerinin girişimleriyle Romanya sınırından eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın sevincini yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Buğra Zülkadir, 6 yıl önce tanıştığı Kateryna Masliuk ile evlenmek için Ukrayna'nın Çernigiv şehrine gitti. Burada 21 Ocak'ta evlenen Zülkadir çifti, Kiev Büyükelçiliğine nikah işleminin tescili için başvurdu.

İşlemlerin sürdüğü sırada çıkan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Zülkadir ve eşi, Çernigiv'i terk ederek Romanya-Ukrayna sınırına gitmek için yola çıktı.

Yaklaşık 20 saat süren yolcuğun ardından Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçen Buğra ve Kateryna Zülkadir, Türkiye'ye gitmek için sınırda bulunan Sağlık Bakanlığı UMKE Sahra Hastanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlilerinden yardım istedi.

Uzun süren yolculuk nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Buğra Zülkadir, UMKE ekiplerince Türk Sahra Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine sınırdaki Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri, Zülkadir çiftinin Türkiye'ye gönderilmesi için harekete geçti. Çift, Ukrayna'dan gelen Türk tahliye otobüsleriyle Türkiye'ye gönderilecek.

"Bomba ve roket sesleri altında uyuyorduk"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Buğra Zülkadir, Çernigiv'deki çatışmalar nedeniyle 2 hafta süresince eşinin evinin bodrum katında kaldıklarını belirtti.

Eşinin babasının kendilerini Romanya sınırına bıraktığını anlatan Zülkadir, "Bulunduğumuz bölgede çatışmalar yaşandı. Bomba ve roket sesleri altında uyuyorduk. Türkiye'ye döneceğim için çok mutluyum. Eşimin ailesi Ukrayna'da kaldı." dedi.

Önce İstanbul'a gideceğini daha sonra da eşiyle memleketi Kahramanmaraş'a geçeceğini dile getiren Zülkadir, AFAD ve UMKE ekiplerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini, İçişleri Müşavirlerinin de Türkiye'ye gitmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Kateryna Zülkadir ise yaşananların korkunç olduğunu, ailesinin Ukrayna'da kaldığını aktardı.

YORUMLAR
500
Türk vatandaşı Ukraynalı annenin 4 yaşındaki kızıyla savaştan kaçış yolculuğu Türk vatandaşı Ukraynalı annenin 4 yaşındaki kızıyla savaştan kaçış yolculuğu Kızılay, yardımları Ukrayna halkına ulaştırıyor Kızılay, yardımları Ukrayna halkına ulaştırıyor

Türkiye, Romanya, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları, seçim yasası düzenlemesini beraber açıklayacak
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:09:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da evlenen Türk, eşiyle Türkiye'ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement