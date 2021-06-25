Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika

Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi

- Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Livov'da beklenmedik bir anda çıkan fırtına ve aniden başlayan yağmur nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi.

- Ukrayna'da fırtına hayatı durma noktasına getirdi KİEV - Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Livov'da beklenmedik bir anda çıkan fırtına ve aniden başlayan yağmur nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi. Ukrayna'da çok sayıda bölge sıcaklarla boğuşurken, batıda bulunan turistik şehir Livov'da fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi. Şehirdeki altyapı yetersizliği nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Çok sayıda kafe, restoran ve merkeze yakın yerleşim biriminde elektrikler kesilirken, ulaşımda da ciddi aksaklıklar yaşandı. Toplu taşıma araçları ve özel araçlar saatlerce trafiğin açılmasını bekledi.

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