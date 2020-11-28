Ukrayna'da freni boşalan kamyon köprüde asılı kaldı - Son Dakika

Ukrayna 'da seyir halindeyken freni boşalan kamyon bariyere çarparak, köprüde asılı kaldı.

Ukrayna'nın Mariupol-Volnovakha otoyolunda hızla seyreden kamyon dehşet saçtı. Freni boşalan kamyon önce bariyerlere çarptı, daha sonra da köprüde asılı kaldı. Kazayla ilgili açıklama yapan güvenlik güçleri, olayda yaralanan olmadığını ifade edildi. Polis yaptığı açıklamada "Kamyon şoförü kontrolü kaybetti, taşıt yolundan çıktı ve köprüden uçtu. Kamyonun freni boşalmış olabilir. Şoförün kurtulması mucize" dedi.

- Ukrayna