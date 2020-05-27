Ukrayna'da futbol karşılaşmaları yeniden başlıyor

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol karşılaşmalarının 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağı duyuruldu.

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol karşılaşmalarının 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağı duyuruldu. Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına izin verdiği belirtildi. Ligin 30 Mayıs'ta yeniden başlayacağı ve sezonun 29 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta ara verilen Ukrayna Premier Ligi'nde 23'üncü hafta itibarıyla Shakhtar Donetsk 59 puanla zirvede yer alıyor. Lideri 46'şar puanla Lugansk ekibi Zarya ve Dinamo Kiev takip ediyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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