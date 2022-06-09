Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

09.06.2022 17:21

- Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti Ukrayna'nın Harkov kentinde Azerbaycan vatandaşı Süleyman Erşadoğlunamig, Ukrayna askerleri ve sınırı geçmeye çalışan 2 gaspçı arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

- Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde Azerbaycan vatandaşı Süleyman Erşadoğlunamig, Ukrayna askerleri ve sınırı geçmeye çalışan 2 gaspçı arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın Harkov kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ukrayna askerlerinden kaçan 2 kişi zorla Azerbaycan vatandaşı Süleyman Erşadoğlunamig'in aracına binerek aracı sürmesini istedi. Silahla tehdit edilen Erşadoğlunamig aracı kullanmaya devam etti. Harkov'u terk etmek isteyen zanlılar kontrol noktasından geçerken Erşadoğlunamig'a durmamasını söyledi. Ardından Ukrayna askerleri ile zanlılar arasında çıkan çatışmada Erşadoğlunamig olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı gasp eden zanlıların Ukrayna ordusundan firar eden asker veya sabotajcı olduğu tahmin edilirken, yetkililerden şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

"Kız kardeşime babasını kaybettiğini nasıl açıklayacağımı bilmiyorum"

Süleyman Erşadoğlunamig'un oğlu Zaur Erşadoğlunamig, "Kesin olarak neler yaşandığını kimse bilmiyor. Babamı gasp ettikleri ve bir çeşit çatışma yaşandığı söyleniyor. Çatışmada biri babamı vurmuş ama vuran kişinin kim olduğu bilinmiyor. Olay sonrası beni aradılar. Babam olduğundan emin olmak istedim ama ona yaklaşamadım. Arabasını tanıdım. Söyleyebileceğim tek şey onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı. Erşadoğlunamig'in diğer oğlu Namık Erşadoğlunamig ise, "Babam kesinlikle yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Babamı rehin aldılar. Bu nedenle onu kaybettik. Annemizi 2 yıl önce onu kaybetmiştik. Kız kardeşim 12 yaşında, hissettiğimiz şey büyük bir trajedi. Kız kardeşime babasını kaybettiğini nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" dedi.

Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti
Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti
Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti
Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da gasp edilen Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

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