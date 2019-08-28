Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı

25 dakika önce

Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralıUkrayna, (DHA) - Ukrayna'da bir binada meydana gelen gaz patlaması sonrası bina çöktü.

Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı

Ukrayna, (DHA) - Ukrayna'da bir binada meydana gelen gaz patlaması sonrası bina çöktü. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 7 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlama, Lviv bölgesi Drohobıç şehrinde 13 daireli bir binada meydana geldi. Gaz patlaması sonucu bina yerle bir olurken, binada oturanları kurtarmak için olay yerine 173 kişilik arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken; yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma ekibinin yaptığı açıklamada, enkazın altında en az 3 kişinin daha olduğu bildirildi.

Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşını niye öldürdüğünü anlattı: 4 gün boyunca istismar edip mermi yutturdu
ABD'de rehine krizi: 2 ölü Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü Bp alaska'daki faaliyetlerini 5.6 milyar dolara satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]