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Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor - Son Dakika

Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor

08.06.2021 11:32

Ukrayna'da 200 kilogramlık bir ağaç dalının üstüne devrilmesi sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır, hayat enerjisi ve azmiyle engel tanımıyor.

Ukrayna'da 200 kilogramlık bir ağaç dalının üstüne devrilmesi sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır, hayat enerjisi ve azmiyle engel tanımıyor.

Patır, kazadan sonra yaşadıklarını, hayata tutunma ve devam eden hukuki süreci AA muhabirine değerlendirdi.

Ukrayna'ya 4 sene önce gezmeye geldiğini belirten Patır, arkadaşlarıyla Ukrayna tarih müzesini ziyaret etmelerinin ardından bahçedeki 400 yıllık bir armut ağacının yaklaşık 200 kilogramlık en büyük dalının üstüne düşmesiyle hayatının değiştiğini söyledi.

Patır, kaza sonrası Ukrayna'da hastanede 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını anlatarak, "Yüzümden diz kapaklarıma kadar 36 tane kırık vardı vücudumda. 3-4 gün sonra kendime geldiğimde artık felç olduğumu öğrendim. Tam arkamda görmüş olduğunuz ağaç kökünün yerinde 400 yıllık bir ağaç vardı, sonra ağacı kestiler." dedi.

Hastanede 4 ameliyat geçirdiğini ifade eden Patır, akabinde sağlık bakanlığının ambulans uçak gönderdiğini ve kendisini Türkiye'ye getirdiklerini aktardı.

Patır, Türkiye'de 6 ameliyat daha geçirdiğini, sonrasında ise engelli hayatına adapte olmaya çalıştığını ifade etti.

"Öncesinde yaptığım sporları engelli olarak yapma sözü verdim"

Felç olduğunu kabullenmenin kolay olmadığını dile getiren Patır, şöyle devam etti:

"Çünkü öncesinde bir spor hayatım vardı. AKUT'ta aktif kurtarmacı olarak görev aldım. Tüm bunları yapamayacak olmak zordu fakat hayat bitmedi benim için diye düşündüm. Hayat sadece bacaklarımdan ibaret değil. Yürüyemesem de topluma, aileme, kendime faydalı bir insan olduğumu düşündüm ve bir yol ayrımına geldim. ya bir kenarda oturacaktım ya da topluma faydalı olarak yoluma devam edecektim. Ben bunu seçtim."

Kararının ardından motivasyon konuşmacılığına başladığını söyleyen Patır, şunları anlattı:

"Ayrıca kendime bir söz verdim. Engelli de olsam geçmişte yaptığım sporları yapmaya çalışacağım ve fark yaratacağım. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa denizin altında 45 dakika kadar tekerlekli sandalye sürdüm. Güzel bir deneyimdi, geçmişte çok seviyordum, bir özgürlük alanıydı benim için denizin altı. Gene başka bir özgürlük alanı da gökyüzüydü, tekerlekli sandalyemle Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaptım. Geçmişte basketbol oynuyordum, şimdi de Denizli'de Pamukkale Belediye Spor'da tekerlekli sandalye basketbol takımında oynuyorum."

"Mesajım sadece engellilere değil"

Omurilik felci tedavisi araştırma fonuna katkı için her sene düzenlenen "Wings For Life" koşusuna da katıldığını dile getiren Patır, yürüteç yardımıyla 200 metre yürüdüğüne ve bu mesafeyi ilerletmek istediğine işaret etti.

Patır, bir gün tekrar sakatlandığı yere gelip ayağa kalkarak azmin gücünü göstermek istediğini belirterek, "Ben sadece engellilere değil engelli olmayıp da kendisine engel koyanlara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yapmak istediğiniz şeyden vazgeçmemeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"Bu Bacaklar Çalışacak Arkadaş" sloganıyla fizik tedavi esnasında çektiği videoların diğer felçlilere bir umut olduğunu hatırlatan Patır, kampanyayı pek çok sanatçı ve sporcunun da videolarıyla desteklediğini anlattı.

Büyükelçi Güldere konuyla yakından ilgileniyor

Kazaya ilişkin 4 yıldır süren bir kamu davası olduğunu belirten Patır, Ukrayna'daki hukuki sürecin yavaş işlediğini dile getirdi.

Patır, 1,5 sene önce konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığına başvurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'ye konuyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulara hassasiyetini bildiğini vurgulayan Patır, "Omurilik felci tedavisi pahalı bir tedavi ve 4 senedir maddi kaynaklarımın çoğunu tüketmiş durumdayım. Davamızın sonucunda alacağımız tazminatla tedavimiz için teknolojik yenilikler çıkarsa bir an önce erişebileceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bir yardım talep ediyorum, sesimizi duyarsa çok mutlu olurum." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor
Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor
Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor
Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor

Ukrayna, Türkiye, Engelli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan aktivist Alper Patır azmiyle engel tanımıyor - Son Dakika


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