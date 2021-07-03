Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı

Ukrayna gelecek ay Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kazandığı bağımsızlığın 30 yılını kutlayacak. Ülkede büyük bir geçit töreni planlanıyor. Cuma günü Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütüldüğünün görülmesi tartışma yarattı.

"NORMAL ÇİZMEDEN DAHA ZOR"

Askeri okul öğrencisi Ivanna Medvid, Savunma Bakanlığı'nın sitesi ArmiaInform'a yaptığı açıklamada, "Bugün ilk kez provaya topuklu ayakkabıyla çıktık. Normal çizmelerle yapmaktan biraz daha zor ama deniyoruz" dedi.

"DAHA ZARARLI BİR FİKİR OLAMAZ"

Eski devlet başkanı Petro Poroşenko'ya yakın birkaç vekil parlamentoya ellerinde ayakkabılarla gelip Savunma Bakanlığı'nın kadın askerleri topuklu ayakkabı ile yürütmesini destekledi. Golos Partisi'nden Inna Sovsun ise olası sağlık risklerine dikkat çekerek, "Daha aptalca ve zararlı bir fikir düşünmek çok güç" dedi.

"ONLAR ALAY KONUSU OLMAYI HAK ETMİYOR"

Kadın askerlerin de tıpkı erkek meslektaşları gibi hayatlarını riske attığını hatırlatan Sovsun, "Onlar alay konusu olmayı hak etmiyor" dedi. Yasama Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk da tepkisini dile getirerek yetkililerin özür dilemesini ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. Kondratyuk, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda şu ana kadar 13 bin 500'ten fazla kadın askerin savaştığını ifade etti. Ukrayna ordusunda 31 binden fazla kadın asker bulunuyor.

"TOPUKLULAR, KADINLARA DAYATILAN BİR ALAY KONUSU"

Siyasi yorumcu Vitali Portnikov da bazı Ukrayna yetkililerinin kafa yapısının "Orta Çağ'dan kalma olduğunu" söyledi ve bir başka yorumcu Maria Şapranova da Savunma Bakanlığı'nı cinsiyetçi olmakla suçlayarak, "Topuklu ayakkabılar güzellik sektörünün kadınlara dayattığı bir alay konusudur" sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada da birçok Ukraynalı karara tepki gösterdi ve geçit töreninde askerlere bu ayakkabıların giydirilmemesini talep etti.