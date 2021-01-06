Son dakika gündem: - Ukrayna'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltında

Son dakika haberlerine göre - Ukrayna'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltında Ukrayna'da İstihbarat Servisi tarafından yapılan operasyonda gıda süsü verilerek istiflenmiş 1 ton 35 kilogram eroin ele geçirildi.

- Ukrayna'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltında KİEV - Ukrayna'da İstihbarat Servisi tarafından yapılan operasyonda gıda süsü verilerek istiflenmiş 1 ton 35 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapan 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından uzun süredir izlenen uyuşturucu örgütüne operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu tüccarlarının deposuna düzenlenen operasyonda, gıda süsü verilerek istiflenmiş 1 ton 35 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu trafiğine yön veren ve uyuşturucu teslimatlarında görev aldığı belirtilen 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. SBU yetkililerinin açıklamalarına göre söz konusu operasyon, ülke tarihindeki en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından birisi olarak kayıtlara geçti. 80 milyon dolarlık "diplomatik kargo" Ukrayna İstihbarat Servisi, eroinin ülkeye Odessa Limanı üzerinden gemi yoluyla getirildiğini, Ukrayna'dan diğer Avrupa ülkelerine "diplomatik kargo" ibaresi adı altında kaçak yollarla ulaştırılmak istendiğini açıkladı. Yakalanan eroinin piyasa değerinin 2.3 milyar Grivna (yaklaşık 80 milyon dolar) olduğu ifade edildi.

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