Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın - Son Dakika

Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın

24.03.2021 22:12
Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın, System.String[]

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde göçmenlerin kaldığı JK Solotvinskiy adlı özel sitede çıkan yangın, bin 200 metrekarelik alana yayıldı.

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde göçmenlerin kaldığı JK Solotvinskiy adlı özel sitede çıkan yangın, bin 200 metrekarelik alana yayıldı.

Ukrayna'nın batısında bulunan Zakarpatya bölgesinde göçmenler için yapılan JK Solotvinskiy adlı özel sitede yangın çıktı. Devlet bütçesinden 120 milyon grivna (34 milyon Türk Lirası) harcanarak yapılan ve toplamda 8 adet çok katlı, 17 adet tek katlı evlerin olduğu özel sitedeki bir binada çıkan yangın, diğer binalara sıçrayarak bin 200 metrekarelik alana yayıldı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 30 personel ile müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda göçmen ise evsiz kaldı. - KİEV

Türk Lirası, Ukrayna, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Brezilya'da koronavirüsün 3 yeni mutasyonu tespit edildi Brezilya'da koronavirüsün 3 yeni mutasyonu tespit edildi Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev
Harbiye'de iki kişi otel odasında ölü bulundu Harbiye'de iki kişi otel odasında ölü bulundu         
22:15
Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı         
22:06
Libya'da Hafter'e bağlı savaş suçlusu komutan öldürüldü Libya'da Hafter'e bağlı savaş suçlusu komutan öldürüldü         
21:52
Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler         
21:39
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı         
21:17
Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu         
21:11
HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler         
20:42
Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı         
18:59
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 22:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da göçmelerin kaldığı sitede korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei