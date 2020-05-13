Ukrayna?da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı

Ukrayna, Moldova ve Türk vatandaşı olan şüphelilerin, ülke sınırlarını yasa dışı geçişlerine aracılık ettikleri göçmenlerden kişi başı 500 ila 2 bin dolar arasında para aldıklarının belirlendiği kaydedildi. Odesa ilinde düzenlenen özel operasyonla yakalanmalarının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin, 7 ila 9 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabilecekleri belirtildi. Ukrayna'da yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı geçtiğimiz aylarda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.