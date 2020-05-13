Ukrayna?da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı

Ukrayna 'da göçmenlerin ülke sınırlarını, yasa dışı geçişlerini organize etmekle suçlanan Türk vatandaşının Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Basın Servisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 3 kişinin, göçmenlerin Ukrayna- Moldova sınırından kaçak yolla geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

500 İLE 2 BİN DOLAR ARASINDA PARA ALIYORLAR

Ukrayna, Moldova ve Türk vatandaşı olan şüphelilerin, ülke sınırlarını yasa dışı geçişlerine aracılık ettikleri göçmenlerden kişi başı 500 ila 2 bin dolar arasında para aldıklarının belirlendiği kaydedildi. Odesa ilinde düzenlenen özel operasyonla yakalanmalarının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin, 7 ila 9 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabilecekleri belirtildi. Ukrayna'da yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı geçtiğimiz aylarda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

- Keremkıev