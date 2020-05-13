Ukrayna?da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı - Son Dakika
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Ukrayna?da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı

6 saat önce

? Ukrayna'da göçmenlerin ülke sınırlarını, yasa dışı geçişlerini organize etmekle suçlanan Türk vatandaşının Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ukrayna?da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı, System.String[]
? Ukrayna'da göçmenlerin ülke sınırlarını, yasa dışı geçişlerini organize etmekle suçlanan Türk vatandaşının Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Basın Servisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 3 kişinin, göçmenlerin Ukrayna- Moldova sınırından kaçak yolla geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

500 İLE 2 BİN DOLAR ARASINDA PARA ALIYORLAR

Ukrayna, Moldova ve Türk vatandaşı olan şüphelilerin, ülke sınırlarını yasa dışı geçişlerine aracılık ettikleri göçmenlerden kişi başı 500 ila 2 bin dolar arasında para aldıklarının belirlendiği kaydedildi. Odesa ilinde düzenlenen özel operasyonla yakalanmalarının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin, 7 ila 9 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabilecekleri belirtildi. Ukrayna'da yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı geçtiğimiz aylarda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


- Keremkıev
Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:29 Kaynak: DHA


Son Dakika

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