Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı - Son Dakika
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Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

12.03.2022 15:04
Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Rusya askeri hedeflerinin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalıyor. Kiev'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary şehrine bağlı Gogolev köyü, Rus hava saldırısı altında kaldı. Köy yerine düşen 2 bomba çevredeki evlere zarar verdi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - BROVARY

Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı
Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı
Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı

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Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı - Son Dakika
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