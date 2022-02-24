Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti - Son Dakika
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Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti

24.02.2022 21:38

- Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı'nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün...

- Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı'nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiğini duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan stratejik Gostomel Askeri Havaalanı'nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiği duyurularak, Çernigov, Herson, Harkov, Melitopol gibi büyük şehirlerde kritik noktaların Rus güçleri tarafından vurulmaya devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Gostomel Askeri Havaalanı'nı yeniden ele geçireceklerini ve Rus birliklerini geri püskürteceklerini açıkladı.

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Çernobil, Ukrayna, Nükleer, Enerji, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Ruslara geçti - Son Dakika
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