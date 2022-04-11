Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

11.04.2022 22:36
Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son 24 saatte 4 bin 354 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son 24 saatte 4 bin 354 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Vereşçuk, 11 Nisan'da açılan insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu.

Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 354 kişinin tahliye edildiğini kaydeden Vereşçuk, bunların 3 bin 854'ünün Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden Zaporojiya'ya çıkarıldığını belirtti.

Vereşçuk, karşı tarafın sürekli ateşkes rejimi ihlallerine rağmen bugün Luhansk bölgesindeki birçok kentten 500'den fazla kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını da ifade etti.

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Başbakan Yardımcısı, Telegram, Ukrayna, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi - Son Dakika


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