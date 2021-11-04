Ukrayna'da günlük Covid-19 vaka sayında rekor - Son Dakika

Ukrayna'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 377 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 27 bin 377 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 6 bin 463'e yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 699 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı ise 70 bin 146'ya ulaştı.

44 milyondan fazla nüfusa sahip Ukrayna'da nüfusun yalnızca yüzde 17'si Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı. Başkent Kiev'de korona virüs vakalarındaki artış üzerine arttırılan tedbirler ve zorunlu aşı uygulamasına karşı dün yüzlerce kişi parlamento önünde toplanarak, "Covid sertifikalarına hayır de", "Covid faşizmine hayır de" yazılı pankart taşımıştı.

TEDBİRLER ARTTIRILMIŞTI

Ukrayna'da vaka ve ölüm sayılarında artışların yaşandığı kentler kırmızı bölge ilan edilerek karantina uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda başkent Kiev'de 1 Kasım'da karantina uygulaması yürürlüğe girmişti. Kiev de dahil olmak üzere "kırmızı" bölgelerde, restoranlara, devlet dairelerine, spor salonlarına ve toplu taşıma araçlarına yalnızca aşı yaptıran kişilerin ya da negatif Covid-19 testi olanların girmesine izin veriliyor. Ayrıca 8 Kasım'dan itibaren zorunlu aşı uygulamasına tabi olan işletme, kurum ve kuruluşların (belirtilen kurumlarda çalışan memurlar ve öğretmenler) çalışanları işten geçici olarak uzaklaştırılacak.

SAHTE AŞI SERTİFİKALARININ DAĞITIMIYLA İLGİLİ BİN 65 CEZA DAVASI AÇILDI

Alınan sert karantina kararı nedeniyle halk aşı merkezlerine akın ederken, aşırı talepten aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Aşı kuyruğunda zaman zaman kavgalar da çıkarken, bu kararları fırsata çeviren dolandırıcılar ise internet üzerinde sahte aşı sertifikaları ve negatif PCR test sonuçları satmaya başladı. Yetkililer, 80 doktor ve 35 seyahat acentesinin karıştığı sahte sertifikaların dağıtımıyla ilgili bin 65 ceza davası açtı. Sahte sertifikalar sunan 40 web sitesi de engellendi.

(İHA)