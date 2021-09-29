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Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bin sınırında - Son Dakika

Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bin sınırında

29.09.2021 10:39
Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bin sınırında, System.String[]

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 9 bin 666 ile nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 9 bin 666 ile nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 2 milyon 411 bin 622'ye çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 9 bin 666 vaka tespit edilen ülkede, 217 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna'da mayıs ayından itibaren düşüşe geçen vaka sayıları bu ay tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kayda geçmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 132 bin 246 kişiye aşı yapıldı, toplam aşılananların sayısı 6 milyon 926 bin 719'a ulaştı.

Ukrayna, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bin sınırında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bin sınırında - Son Dakika
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