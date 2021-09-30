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Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bini geçti - Son Dakika

Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bini geçti

30.09.2021 09:52
Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bini geçti, System.String[]

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 11 bin 757 ile nisandan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 11 bin 757 ile nisandan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 93 bin 356 kişiye test yapıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 11 bin 757 günlük vaka tespit edilen ülkede, 194 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kayda geçmişti.

Aşılananların sayısı 7 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 126 bin 3 kişiye aşı yapıldı.

Böylece Ukrayna'da toplam aşılananların sayısı 7 milyon 533'e ulaştı.

COVIRAN Bereket, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana ilk kez 10 bini geçti - Son Dakika
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