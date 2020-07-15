Ukrayna'da haber spikerinin ön dişi canlı yayında düştü - Son Dakika

Ukrayna'da haber spikerinin ön dişi canlı yayında düştü

Ukrayna'da haber spikerinin ön dişi canlı yayında düştüUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da haber kanalı TSN'in spikeri Marichka Padalko, haberi sunduğu sırada ön dişi düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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