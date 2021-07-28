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Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü - Son Dakika

Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

28.07.2021 15:46
Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü, System.String[]

Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.

Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi.

Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Ukrayna, Uçak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü - Son Dakika


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