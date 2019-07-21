Ukrayna'da halk erken genel seçim için sandık başında

Ukrayna'da üç ay önce yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan eski komedyen Vladimir Zelenskiy'nin göreve gelir gelmez meclisi feshetmesi nedeniyle ülkede halk bugün sandığa gidiyor. Anketlere göre Zelenskiy'nin "Halkın Hizmetkarı" partisinin yüzde 40-50 arasında oy alması bekleniyor. Gözler partinin mecliste çoğunluğu sağlayıp sağlayamacağına çevrilmiş durumda. 41 yaşındaki lider mecliste yeterli desteği olmadığından dolayı kendi politikalarını uygulayamıyor veya bakan atayamıyordu.Anketlerde Rusya yanlısı "Yaşam İçin Muhalefet Platformu" ise yüzde 13 ile ikinci sırada görünüyor. Parti, Rusya ile ilişkileri güçlendireceğini belirtiyor. Partinin lideri Viktor Medvedchuk, AB ve NATO karşıtı söylemiyle öne çıkıyor.