Ukrayna'da halk, kentlerine giren Rus askerlerini protesto ediyor - Son Dakika

Ukrayna'da vatandaşlar, kentlerine giren Rus ordusunu protesto etmek için sokaklara çıktı.

Ukrayna ordusu, ülkeyi Rus ordusundan kurtarmaya çalışırken, vatandaşlar ise sokaklara çıkarak Rus askerlerine "ülkenize dönün" çağrısı yapıyor.

Başta Herson, Melitopol gibi şehirler olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde Rusya'ya karşı gösteriler düzenleniyor.

Özellikle birkaç gün önce Rus birliklerince ele geçirilen Herson kentinde binlerce kişi Ukrayna bayraklarıyla sokağa çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Herson halkının Rus tanklarının önünü keserek geçişlerine izin vermediği görülüyor.

Herson halkı, "Herson Ukrayna'nın", "Ülkenize dönün" sözleriyle Rus askerlerini protesto ediyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan protestolar devam ediyor.