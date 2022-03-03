Ukrayna'da halk, Rus ordusunun ülkelerine girmesine sivil direniş gösteriyor - Son Dakika
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Ukrayna'da halk, Rus ordusunun ülkelerine girmesine sivil direniş gösteriyor

03.03.2022 17:08
Ukrayna'da halk, Rus ordusunun ülkelerine girmesine sivil direniş gösteriyor

Ukrayna'da halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor.

Ukrayna'da halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor.

Ukrayna ordusu çeşitli cephelerde Rus ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "işgalcilere karşı koyun" çağrısı üzerine vatandaşlar, Rus askerlerin şehir ve kasabalara girişini sivil yöntemlerle önlemeye çalışıyor.

Sosyal medyadan ve Ukrayna kamu kurumlarından, ülkenin farklı bölgelerinde sivillerin Rus ordusuna karşı silahsız direniş gösterdiği yönünde çok sayıda video paylaşılıyor.

Zaporijya bölgesinin Dniprorudne kentinin girişinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halkın yolu kapattığı, şehre doğru hareket eden Rus tanklarının vatandaşların tepkisi üzerine geri gittiği görülüyor.

Berdyansk kentinde çekilen görüntülerde ise halkın, şehir merkezine giren Rus askerlerinin etrafını sararak onlardan Ukrayna'yı terk etmelerini talep ettiği, ellerinde bayraklarla slogan attıkları kareler yer alıyor.

En büyük direnişlerden biri de Zaporijya bölgesinin kuzeybatı kesimindeki Energodar şehrinde sergileniyor. Şehrin girişine toplanarak yola adeta insan duvarı ören, barikatlar kuran Energodar halkı birkaç gündür Rus askerlerin şehre girmemesi için mücadele ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Twitter hesabından Energodar'da halkın Ruslara karşı direnmesine ilişkin foto paylaşarak, "Bu, Ukrayna için gerçek bir 'Halk Savaşı'dır. Putin'in kazanma şansı yok. Dün çekilen bu fotoğrafta siviller Energodar'da Rus işgalcilerini engelliyor. Bu, aynı şekildeki yüzlerce fotoğraf ve videodan sadece biri. Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak ortaklara ihtiyacımız var. Özellikle havada. Şimdi gökyüzünü kapatın." notunu düştü.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Kamu, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da halk, Rus ordusunun ülkelerine girmesine sivil direniş gösteriyor - Son Dakika


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