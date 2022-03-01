Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu - Son Dakika
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Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu

01.03.2022 14:14

- Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu Ukrayna halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.

- Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu

KİEV - Ukrayna halkı ülke genelinde Rus askerlerine karşı direnmeye devam ederken, Rus tankının önünü kesen onlarca kişi, milli marşlarını okudu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya'ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi. Rus askerlerine hitaben konuşan vatandaşlar, "Bütün bunlar ne için? Neden geldiniz? Burası bizim terk edin burayı" ifadelerini kullandı.

Çernihiv kentinde ise bir araya gelen onlarca kişi, Rus tanklarının önünü keserek askerlere karşı Ukrayna Milli Marşı'nı okudu.

Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu
Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu
Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Milli, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da halk, Rus tankının önünü keserek milli marşlarını okudu - Son Dakika


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