Ukrayna'da havaalanında korona virüsü taraması başlatıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da havaalanında korona virüsü taraması başlatıldı

6 saat önce

Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün Ukrayna'ya bulaşmasını engellemek amacıyla Borispol Havaalanı'nda Çin'den gelen yolcuların kontrol edileceği belirtildi.

Ukrayna'da havaalanında korona virüsü taraması başlatıldı, System.String[]

Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün Ukrayna'ya bulaşmasını engellemek amacıyla Borispol Havaalanı'nda Çin'den gelen yolcuların kontrol edileceği belirtildi.


Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çin'den Ukrayna'ya direkt uçuşla gelen yolcuların korona virüsü salgını nedeniyle havaalanında kontrolden geçeceği duyuruldu. Açıklamada, "Karantina kapsamında özel eğitilmiş uzmanlar, gelen yolcuları termometrelerle tek tek kontrol edecek. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu tavsiye ediliyor. Virüs kapmış insanların birçoğu havaalanlarındaki bu uygulama sayesinde belirlendi. Ülkemize bulaşma riskini en aza indireceğiz" ifadeleri kullanıldı.


Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk daha önce yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu. Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık. Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna'da bir kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok. Birçok devlet organıyla bugün görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak" şeklinde konuşmuştu.


Öte yandan, Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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