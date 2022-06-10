Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü - Son Dakika
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Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü

10.06.2022 14:45

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Harkiv kırsalında bulunan cephe hattında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Harkiv kırsalında bulunan cephe hattında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rus ordusundan geri alınan köylerde savaşın neden olduğu yıkım dikkat çekiyor. Terk edilmiş zırhlı araçlar, sağa sola savrulmuş askeri eşya, karargah olarak kullanılan evlerde kurulan yemek masalarında kalan kap kacak... Bölgede gerilim artmaya devam ediyor. Havan toplarının kullanıldığı çatışmalarda mermiler yerleşim alanlarına kadar düşebiliyor. AA kameralarının kayıt yaptığı sırada ateşlenen bir havan mermisi, çekim ekibinin yakınına düştü ve ekibin büyük korku yaşamasına neden oldu. Hava sıcaklıkların arttığı bölgede özel hazırlanmış sığınaklarda bulunan Ukraynalı askerler, 24 saat boyunca nöbet tutmaya devam ediyor.

Gönüllü asker Valentin Vıstronchenko "Bu noktadan Rus sınırı 20-25 kilometre. Cephe hattı 10-15 kilometre. Ruslar, yaklaşık iki hafta önce buradan çıktı. Bombardımanlar hala devam ediyor. Burada her şeyin kırıldığını görüyorsunuz. Rus topçuları hala çalışıyor. ve yıkılmış evleri görüyorsunuz. İnsanların kaderlerini mahvettiler. Onlardan bazıları öldürüldü. Yerel halktan biri, silahlı kuvvetlerimize yardım etti. Rus güçlerinin koordinatlarını verdi ve silahlı kuvvetlerimize yardım etti. Rus işgalcileri görüyorsunuz ki burada, bu kuru gıdalarla besleniyorlardı. Bu paketlerden yiyip burada yaşıyorlardı, burada besleniyorlardı ve yakıt ikmali yapıyorlardı. Şu anda Rus sınırına doğru çekildiler."

Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü
Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü
Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü
Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü - Son Dakika
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