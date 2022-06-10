Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Paris'te anıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Paris'te anıldı

10.06.2022 23:36
Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Paris'te anıldı

Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, Fransa'nın başkenti Paris'te anıldı.

Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, Fransa'nın başkenti Paris'te anıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde 30 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff anısına gösteri düzenlendi. Hayatını kaybeden Fransız gazetecinin iş arkadaşları ve aile yakınlarının katıldığı gösteride, gazetecinin annesi Sylviane Imhoff oğlunun Ukrayna'daki barışın bedelini ödediğini söyledi. Sylviane Imhoff 32 yaşındaki oğlu Frederic'i "kendini öne çıkarmaktan hoşlanmayan aşırı mütevazı" biri olarak tanımlayarak, "Oğlum bu akşam onun için toplanmış olduğumuzu görseydi biraz utanırdı" dedi. Sylviane Imhoff, "Oğlumun amacı gerçekliği tam bir tarafsızlık içinde göstermekti. Tüm propagandaların ötesinde, alçakgönüllülükle işini yapan biriydi" ifadelerini kullandı.

Sylviane Imhoff ayrıca konuşmasında, "İşte öldürdüğünüz güzel insan Bay Putin. Frederic'in ötesinde, öldürülen ya da çalışması engellenen her gazetecinin, hangi ülkeden olursa olsun, baruta bulanan özgürlüğümüzün bir parçası olduğunu haykırmak istiyorum" sözlerine yer verdi.

Ukrayna- Rusya savaşının başından bu yana Ukrayna'da görev yapan 6'sı yabancı olmak üzere 38 gazeteci hayatını kaybetti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Ukrayna, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Paris'te anıldı - Son Dakika

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