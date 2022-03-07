Ukrayna'da Hint doktor, panter ve jaguarla evinin bodrumunda mahsur kaldı - Son Dakika
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Ukrayna'da Hint doktor, panter ve jaguarla evinin bodrumunda mahsur kaldı

07.03.2022 13:19
Ukrayna'da Hint doktor, panter ve jaguarla evinin bodrumunda mahsur kaldı

Ukrayna'da yaşayan bir Hint doktorun, siyah panter ve jaguarla evinin bodrum katında mahsur kaldığı bildirildi.

Ukrayna'da yaşayan bir Hint doktorun, siyah panter ve jaguarla evinin bodrum katında mahsur kaldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hint doktor Girikumar Patil, Ukrayna- Rusya savaşı sırasında evinde beslediği panter ve jaguarla bodrum katına sığındı.

Luhansk oblastında bulunan Severodonetsk şehrinde 6 yılı aşkın süredir yaşayan Patil, Hindistan'daki ailesinin çağrısına rağmen hayvanları olmadan ülkesine dönmek istemedi.

Patil, yaptığı açıklamada, savaş bölgesinde sıkışıp kaldığını ve endişeli olduğunu söyledi.

Etraftaki bomba seslerinin büyük kedileri korkuttuğunu belirten Patil, bölgedeki tek Hint vatandaşının kendisi olduğunu, komşularının yakın bölgelerdeki kasabalara gittiğini kaydetti.

Sadece hayvanlara yiyecek almak için dışarı çıktığını aktaran Patil, savaştan önce iki katlı evinde beslediği jaguar ve panteri, 20 ay önce 35 bin dolara Kiev hayvanat bahçesinden satın aldığını ifade etti.

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Ukrayna, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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